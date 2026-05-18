Nella regione Calabria, le famiglie degli idonei hanno ricevuto un appello a non partecipare ai sit-in programmati per martedì, mentre in Commissione si discute il destino di queste persone. I consiglieri incaricati di decidere sui criteri di ammissione e sui prossimi passi sono stati chiamati a esprimersi in modo formale. La decisione di evitare manifestazioni pubbliche è stata comunicata ufficialmente, lasciando le famiglie in attesa di aggiornamenti sulla procedura e sui criteri adottati per la selezione.

? Domande chiave Chi sono i consiglieri chiamati a decidere il futuro degli idonei?. Perché il movimento ha rinunciato ai sit-in previsti per martedì?. Come influirà la discussione in Commissione sul destino delle famiglie?. Quali conseguenze avrà l'esito della seduta sulla fiducia nelle istituzioni?.? In Breve Commissione 1 si riunisce il 18 maggio 2026 per discutere la proposta di legge.. Appello ai consiglieri Ranuccio, Rosa, Bruno, De Francesco e Polimeni per le famiglie.. Proposta depositata dai gruppi Lega, Psi e dai consiglieri Loizzo, Mattiani e Bevilacqua.. Migliaia di nuclei familiari calabresi attendono l'inserimento nella pubblica amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Idonei Calabria: niente sit-in, l’appello alle famiglie in Commissione

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