Il fisco britannico trattiene milioni di euro dai premi e dagli sponsor dei finalisti di Wimbledon 2026, tra cui due noti tennisti. Nonostante la vittoria, gli atleti devono fare i conti con una tassazione elevata applicata anche ai giocatori stranieri. La trattenuta riguarda sia i premi in denaro che gli introiti derivanti dagli sponsor associati alla partecipazione al torneo. La percentuale di tassazione è tra le più alte nel circuito del tennis internazionale.

Non basta vincere Wimbledon per portarsi a casa l’intero assegno. Per Jannik Sinner e Alexander Zverev, protagonisti della finale dell’edizione 2026, il ricco montepremi dei Championships deve infatti fare i conti con il fisco britannico, che applica una delle tassazioni più pesanti del circuito del tennis mondiale anche agli atleti stranieri. Quella appena conclusa è stata l’edizione più ricca di sempre del torneo londinese. Sinner, campione dopo il trionfo in finale, ha incassato 3,6 milioni di sterline (circa 4,25 milioni di euro), mentre Zverev, finalista, ha ricevuto 1,8 milioni di sterline (circa 2,125 milioni di euro). Una parte consistente, però, finirà nelle casse del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner, il conto dopo Wimbledon: il fisco inglese trattiene milioni di euro dai ricavi di premi e sponsor

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SINNER WIMBLEDON INCUBO: IL FISCO GLI AZZERA I MILIONI

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