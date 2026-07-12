L' impero dorato di Sinner | a Wimbledon punta a raggiungere 70 milioni di premi in carriera

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto il suo secondo torneo di Wimbledon. Con questa vittoria, il tennista italiano si avvicina ai 70 milioni di euro di premi in carriera. La decisione di partecipare e di vincere il torneo ha portato a un incremento significativo delle sue entrate, considerando il montepremi complessivo del torneo. La finale ha visto Sinner battere un avversario in due set.

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Jannik Sinner, conquistando il secondo Wimbledon della carriera, si porterebbe a casa anche uno dei montepremi più ricchi di sempre. L'italiano, vincendo il quinto Slam in carriera, incasserebbe un assegno da 3,6 milioni di sterline (4,2 milioni di euro), il 20% in più rispetto allo scorso anno, quando trionfò ai Championships per la prima volta sconfiggendo Carlos Alcaraz in finale. Sinner, a nemmeno 25 anni (li compirà il prossimo 8 agosto), sfiorerebbe i 70 milioni di dollari vinti in carriera in soli montepremi (69,6 milioni per la precisione), quarto di tutti i tempi dietro ai soliti Big Three. Sul podio ci sono Novak Djokovic a 193 milioni, Rafael Nadal a 135 e Roger Federer a 130. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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