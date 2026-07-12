L' impero dorato di Sinner | a Wimbledon punta a raggiungere 70 milioni di premi in carriera

Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto il suo secondo torneo di Wimbledon. Con questa vittoria, il tennista italiano si avvicina ai 70 milioni di euro di premi in carriera. La decisione di partecipare e di vincere il torneo ha portato a un incremento significativo delle sue entrate, considerando il montepremi complessivo del torneo. La finale ha visto Sinner battere un avversario in due set.