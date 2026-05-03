Negli ultimi anni, i match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev hanno sempre visto prevalere il tennista italiano. Recentemente, si è calcolato che Zverev abbia perso quasi 3 milioni di euro in premi e sponsorizzazioni a causa di queste sconfitte consecutive. La differenza tra i due giocatori si è accentuata nel tempo, con Sinner che ha ottenuto risultati più frequenti e continui.

Negli ultimi anni i confronti diretti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sono sempre stati a senso unico. L’italiano ha vinto le ultime otto sfide e per il tedesco, oltre allo smacco di non poter conquistare otto titoli, ha rappresentato anche una perdita rilevante da un punto di vista economico. Considerando tutti i montepremi dei tornei dove i due tennisti si sono affrontati, Zverev ha di fatto perso quasi 3 milioni di euro. Ovviamente il calcolo si basa sulla differenza tra il premio effettivamente maturato da Zverev e quello che avrebbe ottenuto vincendo il match contro Sinner. Si tratta quindi di un mancato incasso potenziale, non di una perdita netta personale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto ha perso Zverev contro Sinner: il conto delle sconfitte vale quasi 3 milioni di euro

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