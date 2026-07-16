Sinner e Djokovic carriere parallele | i numeri a confronto tra Slam titoli e

Trenta trofei in bacheca prima ancora di spegnere 25 candeline. Jannik Sinner festeggerà il compleanno il 16 agosto, durante il Masters 1000 di Cincinnati, ma arriva alla soglia del quarto di secolo con un palmarès da fuoriclasse assoluto. E il dato che colpisce di più è il confronto con Novak Djokovic: alla stessa età, i due hanno costruito una carriera quasi speculare. Darren Cahill lo capì subito dopo aver accettato l’incarico di allenarlo: Jannik aveva tutte le potenzialità per diventare il vero erede del fuoriclasse serbo. Il coach australiano racconta spesso di un suo incontro con Nole, a Wimbledon nel 2022, dopo il quarto di finale perso da Sinner, avanti di due set contro Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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SINNER - DJOKOVIC RIMANDATA LA SEMIFINALE DI WIMBLEDON A SABATO LA CLAMOROSA IPOTESI

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