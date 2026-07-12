Jannik Sinner festeggia il trofeo n30 in carriera! L’elenco completo tra Slam Finals e tutti i titoli

Jannik Sinner ha conquistato il suo 30esimo titolo in carriera, segnando il decimo Slam vinto da un giocatore italiano in singolare. Con questa vittoria, Sinner si aggiudica cinque titoli di questo livello, diventando il giocatore italiano con il maggior numero di Slam vinti, superando Nicola Pietrangeli, che ne ha due, e altri tennisti italiani con uno ciascuno.

C’è un senso di festa in quello che è il decimo Slam vinto da un giocatore italiano in singolare, sia esso uomo o donna. Con oggi, Jannik Sinner ne possiede metà di essi, cinque: gli altri sono i due di Nicola Pietrangeli e l’uno a testa di Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Ma, per Sinner, la vittoria numero 100 nei tornei dello Slam equivale anche al 30° titolo in carriera. Una sequenza, questa, iniziata a Sofia, nel 2020, e che lo vede ormai conquistare ininterrottamente trofei fin da quell’anno. In totale la suddivisione è questa: uno nel 2020, quattro nel 2021, uno nel difficile 2022, quattro nel 2023, sette nel 2024, sei nel 2025 e già sei nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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