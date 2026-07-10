Londra, 8 luglio 2026 - Il montepremi di Wimbledon continua a crescere e per l'edizione 2026 raggiunge un nuovo massimo storico. L'All England Club ha infatti portato il prize money complessivo a 64,2 milioni di sterline, pari a circa 75,8 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Si tratta dell'aumento annuale più consistente mai registrato dal torneo londinese. La fetta più ricca spetta naturalmente ai protagonisti del tabellone di singolare. Il campione incasserà 3,6 milioni di sterline, circa 4,25 milioni di euro, mentre il finalista riceverà 1,8 milioni di sterline, equivalenti a circa 2,12 milioni di euro. Ai due semifinalisti eliminati andranno invece 900. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Montepremi Wimbledon 2026 da capogiro: quanto guadagna Sinner se batte Djokovic. Il confronto con gli altri slam

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