Durante un evento pubblico, un attore ha riferito che un’attrice famosa avrebbe colpito suo padre, accusato di molestare le attrici sul set. La dichiarazione è stata fatta durante un panel dedicato a un franchise cinematografico, in cui l’attore ha condiviso dettagli personali legati ai film degli anni 2000. Nessun altro dettaglio o conferma è stata fornita riguardo alle accuse o alle circostanze.

Shia LaBeouf, durante un panel dedicato a “Transformers” al Fanboy Expo di Knoxville, in Tennessee, ha raccontato alcuni retroscena piuttosto imbarazzanti sui set dei film che lo hanno reso famoso da adolescente, “Charlie’s Angels: Full Throttle” e “Holes”, entrambi usciti nel 2003. L’attore, oggi 40enne, ha rivelato che suo padre Jeffrey Craig LaBeouf, che all’epoca lo accompagnava spesso sui set, aveva l’abitudine di provarci con le sue colleghe. Secondo quanto riportato da People, Shia ha raccontato che il padre era “appena uscito di prigione” quando si trovarono sul set di “Charlie’s Angels”, circondati da quelle che lui stesso ha definito “tutte quelle belle ragazze in giro”, aggiungendo che la cosa si sarebbe rivelata “una brutta idea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sigourney Weaver ha preso a sberle mio padre. Lui molestava le attrici sul set”: lo rivela Shia LaBeouf

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“Sigourney Weaver lo schiaffeggiò”: Shia LaBeouf svela il retroscena del padre cacciato dai set di HollywoodDurante un evento a Knoxville, Shia LaBeouf ha rivelato che, da adolescente a Hollywood, una volta è stato schiaffeggiato da un’attrice famosa.

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