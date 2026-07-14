Sigourney Weaver lo schiaffeggiò | Shia LaBeouf svela il retroscena del padre cacciato dai set di Hollywood

Durante un evento a Knoxville, Shia LaBeouf ha rivelato che, da adolescente a Hollywood, una volta è stato schiaffeggiato da un’attrice famosa. Ha anche spiegato che questa vicenda ha portato alla cacciata di suo padre dai set cinematografici. LaBeouf non ha fornito dettagli sui nomi delle persone coinvolte, ma ha condiviso il ricordo come parte della sua esperienza nel mondo dello spettacolo. La narrazione si inserisce in un contesto di retroscena personali legati alla sua carriera.

Shia LaBeouf ha raccontato alcuni sorprendenti retroscena della sua adolescenza a Hollywood durante un panel dedicato a Transformers alla Fanboy Expo 2026 di Knoxville, in Tennessee. L’attore quarantenne ha rivelato che suo padre, Jeffrey LaBeouf, venne allontanato da diversi set cinematografici a causa del suo comportamento nei confronti di alcune attrici. L’episodio più clamoroso risale alle riprese di Holes – Buchi nel deserto, nel 2003, quando Shia era ancora minorenne. “ Mio padre è stato cacciato da così tanti set “, ha raccontato l’attore. “ Una volta ha fatto delle avances a Sigourney Weaver e lei lo ha schiaffeggiato sul set di Holes. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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