Shia LaBeouf rompe il silenzio sul comportamento del padre Jeffrey sui set di Holes e Charlie's Angels: dalle molestie a Lucy Liu fino allo schiaffo di Sigourney Weaver. Shia LaBeouf è uno degli attori più stravaganti, chiacchierati e problematici di Hollywood e ha preso parte fin da piccolo a set importanti al fianco di co-star di prima grandezza. Come lui stesso ha raccontato, in passato le cose sul lavoro erano rese ancora più complicate da una presenza paterna decisamente ingombrante: suo padre, Jeffrey Craig LaBeouf. Durante la sua partecipazione al Fanboy Expo 2026 a Knoxville, in Tennessee, l'attore di Transformers ha condiviso con il... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Shia LaBeouf rivela: "Mio padre molestava le attrici, Sigourney Weaver lo schiaffeggiò"

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