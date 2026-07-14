Shia LaBeouf rivela | Mio padre molestava le attrici Sigourney Weaver lo schiaffeggiò

Da movieplayer.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Shia LaBeouf rompe il silenzio sul comportamento del padre Jeffrey sui set di Holes e Charlie's Angels: dalle molestie a Lucy Liu fino allo schiaffo di Sigourney Weaver. Shia LaBeouf è uno degli attori più stravaganti, chiacchierati e problematici di Hollywood e ha preso parte fin da piccolo a set importanti al fianco di co-star di prima grandezza. Come lui stesso ha raccontato, in passato le cose sul lavoro erano rese ancora più complicate da una presenza paterna decisamente ingombrante: suo padre, Jeffrey Craig LaBeouf. Durante la sua partecipazione al Fanboy Expo 2026 a Knoxville, in Tennessee, l'attore di Transformers ha condiviso con il... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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