La riforma della dirigenza in Sicilia sta creando divisioni all’interno della maggioranza, con Forza Italia che si sta spaccando. La proposta legislativa, che si avvicina all’approvazione in aula, riguarda la modifica delle regole sui super dirigenti e ha suscitato forti contrasti tra i partiti. La questione è tra le più discusse nell’agenda politica regionale, con alcuni esponenti che chiedono modifiche e altri che insistono sulla sua approvazione.

A un passo dall’approdo in aula, la riforma della dirigenza sta facendo esplodere la maggioranza e in particolare Forza Italia malgrado sia uno dei temi più importanti nell’agenda del presidente Schifani. La miccia è una norma che crea una categoria blindata di super dirigenti in grado così di conquistare stabilmente i posti di vertice negli assessorati. Il testo base della riforma è stato più volte modificato. E adesso prevede, al punto chiave, una misura sulla carta abbastanza semplice: le attuali tre fasce dirigenziali vengono ridotte a due. In questo modo i 665 dirigenti rimasti transiterebbero automaticamente dalla terza alla seconda fascia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sicilia, super dirigenti “blindati”: FI si spacca sulla riforma

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