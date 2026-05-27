A l’Aquila, gli ex dirigenti dell’amministrazione comunale si oppongono alla svolta a destra della maggioranza. Dopo l’ingresso di Fabio Frullo nel gruppo di governo, alcuni consiglieri come Mancini, Fattore e Dell’Aguzzo hanno deciso di sostenere l’opposizione e appoggiare Verini. La divisione riguarda la linea politica adottata dall’attuale maggioranza, che ha portato a un rinnovato sostegno a Verini e alla contestazione degli ex alleati. La situazione evidenzia una spaccatura interna alle forze politiche in città.

L'Aquila - Dopo l’ingresso di Fabio Frullo nella maggioranza Biondi, Mancini, Fattore e Dell’Aguzzo contestano la nuova rotta e sostengono Verini all’opposizione cittadina aquilana senza passi indietro. Si apre un nuovo fronte politico all’Aquila dentro e attorno ad Azione. Dopo l’adesione del consigliere comunale Fabio Frullo al partito di Carlo Calenda e la sua permanenza nella maggioranza guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, tre ex esponenti del movimento prendono pubblicamente le distanze da quella che definiscono una scelta orientata verso il centrodestra. A intervenire sono Angelo Mancini, ex segretario comunale di Azione, Mauro Fattore, già segretario provinciale, e Roberta Dell’Aguzzo, ex componente della direzione regionale e candidata alle ultime elezioni regionali con il centrosinistra. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Azione si spacca all’Aquila: gli ex dirigenti sfidano la svolta a destra

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