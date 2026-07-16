Sicilia arrestato per corruzione il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo | è ai domiciliari

Un deputato regionale di Forza Italia è stato arrestato e messo ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”. La decisione del giudice è arrivata circa un mese e mezzo dopo la richiesta della Procura di Caltanissetta. Oltre all’arresto domiciliare, l’uomo è stato sospeso dai pubblici uffici per sei mesi.

A quasi un mese e mezzo dalla richiesta d’arresto della Procura di Caltanissetta, arriva la decisione del gip. Il deputato deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto finisce ai domiciliari e con la sospensione dai pubblici uffici per sei mesi nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”. L’esponente agrigentino è accusato di corruzione su un presunto sistema di favori, nomine e appalti che coinvolge il Cefpas – l’ente regionale per la formazione del personale sanitario – e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si tratta di una delle delle tante indagini che coinvolgono politici della Città dei Templi. Per gli altri destinatari della richiesta cautelare sono state applicate misure interdittive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Corruzione al Cefpas: otto indagati, cè anche il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto

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