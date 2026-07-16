Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia e la sospensione dai pubblici uffici per sei mesi per l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto e la sospensione dai pubblici uffici per sei mesi nei confronti dell’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’inchiesta denominata “Corte dei Miracoli”, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, che punta a fare luce su un presunto sistema di favori, nomine e affidamenti riguardante il Cefpas e l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Le accuse al deputato regionale. Secondo gli investigatori, Riccardo Gallo Afflitto avrebbe utilizzato il proprio ruolo politico per influenzare la gestione del Cefpas, favorendo il conferimento di incarichi, consulenze e appalti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Inchiesta “Corte dei Miracoli”: domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto

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