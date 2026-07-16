Siccità Regione Lombardia trova l’intesa sull’acqua | garantita l’irrigazione fino al 24 luglio

Un accordo tra Regione Lombardia e gli operatori idroelettrici garantisce l’approvvigionamento idrico fino al 24 luglio. La decisione permette di assicurare l’irrigazione delle colture durante il periodo di siccità. La disponibilità d’acqua sarà mantenuta per le attività agricole, in risposta alla scarsità di risorse idriche causata dalla prolungata mancanza di precipitazioni.

Un accordo per guadagnare tempo nella corsa contro la siccità. Fino al 24 luglio sarà garantita nuova disponibilità d’acqua per l’agricoltura grazie all’intesa raggiunta con gli operatori idroelettrici. È nella giornata di giovedì 16 luglio che è arrivata l’intesa al tavolo convocato a Palazzo Lombardia per affrontare la situazione della risorsa idrica. L’obiettivo è rallentare la discesa dei livelli dei laghi e assicurare la prosecuzione delle irrigazioni nei campi. L’accordo prevede circa 5 milioni di metri cubi d’acqua al giorno sul bacino dell’Adda, dalla Valtellina fino al Lago di Como, e un milione di metri cubi al giorno per l’Oglio.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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