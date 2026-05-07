Lombardia stop all’irrigazione | l’Adda soffre per la siccità

In Lombardia, le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente l’irrigazione a causa di una grave siccità che sta interessando il fiume Adda. La riduzione delle nevicate del 60% ha ridotto le riserve idriche e sta influenzando l’attività agricola nella regione. Nei prossimi dieci giorni, il Consorzio attiverà restrizioni specifiche per limitare l’uso dell’acqua, con l’obiettivo di gestire al meglio le risorse disponibili.

? Cosa scoprirai Come influirà il calo del 60% delle nevi sulla produzione agricola?. Quali restrizioni specifiche attiverà il Consorzio nei prossimi dieci giorni?. Perché la portata alla diga di Olginate è stata ridotta drasticamente?. Chi dovrà affrontare per primo i danni economici della crisi idrica?.? In Breve Scorte nivali in montagna ridotte del 60% rispetto alla media degli anni passati.. Portata diga Olginate a 27 metri cubi al secondo contro i 70 previsti.. Francesco Vincenzi e Massimo Gargano di ANBI monitorano l'impatto sul settore agricolo.. Nuove restrizioni previste nei prossimi dieci giorni per proteggere il canale Muzza.. La Lombardia affronta oggi una severa crisi idrica con il blocco delle irrigazioni nel bacino dell’Adda e nel Lago di Como, a causa della drammatica carenza di precipitazioni invernali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia, stop all’irrigazione: l’Adda soffre per la siccità Notizie correlate Torna la pioggia ma in Lombardia è già allarme siccità, e fra i sorvegliati speciali c’è l’AddaMilano, 6 maggio 2026 – Arriva dalla Lombardia la prima evidente conseguenza dell'insufficiente disponibilità d'acqua, causata dalle scarse... Manca il 37% dell'acqua: la Lombardia chiede di "ritardare" l'irrigazione dei campiIn Lombardia manca il 37 per cento dell’acqua che solitamente è disponibile in questo periodo dell’anno. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Siccità in Lombardia: crisi per l’Adda e il Lago di Como, stop all’irrigazione nei campi; Lago Dirillo magenta | allarme alghe e stop all’irrigazione dei campi. ANBI, scatta l’allarme siccità in Lombardia: irrigazione ridotta nel bacino dell’AddaVincenzi (ANBI): Ancora una volta è l’agricoltura la prima a pagare le conseguenze della crisi climatica in una regione tra le più attente nella gestione delle acque ... affaritaliani.it Lombardia, Consorzi di Bonifica e Irrigazione in prima lineaRoma, 7 mar. - I Consorzi di bonifica e irrigazione della Lombardia confermano il proprio ruolo strategico nella tutela e gestione della risorsa idrica, nella prevenzione della siccità e nella messa ... quotidiano.net Nuova puntata del podcast sui fondi europei: focus su Lombardia e opportunità per enti e imprese. - facebook.com facebook Domani doppio appuntamento in Lombardia: prima Voghera, poi Vigevano x.com