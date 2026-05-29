A Merano sono stati adottati divieti immediati di utilizzo dell'acqua per piscine e irrigazioni a causa di una siccità. Le restrizioni riguardano alcune zone specifiche della città, anche se non sono stati resi noti i dettagli precisi. I proprietari di piscine private devono rispettare il divieto e non possono riempire o mantenere le loro vasche. Le misure sono state decise per affrontare la scarsità idrica.

? Domande chiave Quali zone specifiche di Merano sono colpite dal divieto immediato?. Come cambieranno le regole per chi possiede piscine private?. Chi dovrà adottare soluzioni tecniche per non fermare la produzione?. Quando potrebbero diventare ancora più severe le restrizioni idriche?.? In Breve Ordinanza 2962026 applicata a Maia Alta, Merano Centro e Sinigo.. Divieto irrigazione terreni tra le ore 5 e le ore 22.. Blocco riempimento piscine private e lavaggio veicoli per i residenti locali.. Appello alla parsimonia per aziende agricole e operatori economici del territorio.. La sindaca di Merano Katharina Zeller ha firmato l’ordinanza 2962026 per limitare l’uso dell’acqua potabile nelle zone di Maia Alta, Merano Centro e Sinigo a causa della siccità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza acqua a Merano: stop a piscine e irrigazione per siccità

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