Si vendica dell’ex fidanzata fa esplodere una palazzina | ora la decisione dei giudici

Da thesocialpost.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte d’Assise di Torino ha condannato a 27 anni di carcere un ex guardia giurata di 41 anni, ritenuto responsabile dell’esplosione che il 30 giugno 2025 ha distrutto una palazzina in via Nizza. L’uomo si è vendicato dell’ex fidanzata, facendo esplodere l’edificio. La decisione è stata presa dopo il processo che ha confermato le accuse di devastazione e incendio doloso.

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La Corte d’Assise di Torino ha condannato a 27 anni di reclusione Giovanni Zippo, l’ex guardia giurata di 41 anni ritenuta responsabile della devastante esplosione che il 30 giugno 2025 distrusse una palazzina in via Nizza, a Torino. Nel crollo perse la vita il 33enne Jacopo Peretti, mentre diversi altri residenti rimasero feriti. La pena inflitta è superiore a quella richiesta dalla Procura: la sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti avevano infatti chiesto una condanna a 25 anni. La vendetta contro l’ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e confermato nel processo, alla base della tragedia ci sarebbe stata la volontà di vendicarsi dell’ex compagna, che viveva in un appartamento al terzo piano dello stabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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