Un imprenditore è stato arrestato a Peschiera del Garda dopo aver investito con l’auto il progettista, causando l’esplosione di una palazzina. L’uomo è accusato di lesioni, minacce, incendio e altri reati legati a dissidi lavorativi. L’incidente ha provocato danni alla struttura e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni e il collegamento tra i fatti.

È stato arrestato un imprenditore edile sessantaquattrenne originario di Negrar di Valpolicella per una serie di reati gravi, tra cui lesioni, minacce, incendio, ricettazione e fabbricazione illegale di materiali esplodenti, commessi ai danni di un progettista immobiliare. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità giudiziaria, dopo un’escalation di violenze avvenute a partire dal maggio 2025 a Peschiera del Garda, in seguito a contrasti lavorativi legati alla costruzione di una palazzina. La sequenza dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra mobile scaligera ha condotto approfondite indagini, avvalendosi anche di attività tecniche, che hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Investe il progettista con l'auto a Peschiera del Garda e fa esplodere una palazzina, arrestato imprenditore

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