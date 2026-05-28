Un uomo di 50 anni ha aperto il rubinetto del gas nel suo appartamento, provocando un’esplosione che ha coinvolto anche parte della palazzina. L’esplosione si è verificata in provincia di Alessandria e ha causato gravi ferite all’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno evacuato gli inquilini e avviato le verifiche sulla stabilità dell’edificio.

Ha tentato di suicidarsi aprendo il gas della propria casa e facendo esplodere l’intero appartamento. È successo questa mattina a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, dove intorno alle 6.50 una grave esplosione causata da un 50enne ha fatto saltare in aria un parte di una palazzina in piazza Zaccagnini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia. Il personale medico ha prestato le prime cure all’uomo che ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo: è stato trasferito d’urgenza in codice rosso presso il centro specializzato di Torino. Secondo i primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il gesto sarebbe dovuto a un grave stato di depressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Apre il gas e fa esplodere l’appartamento e parte della palazzina: 50enne grave in provincia di Alessandria

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