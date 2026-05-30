Due ragazzine di 17 anni si scagliano con calci schiaffi e insulti omofobi contro un loro coetaneo | denunciate

Notizia in breve

Due ragazze di 17 anni sono state denunciate dopo aver aggredito un coetaneo in via Vittorio Emanuele a Como, vicino al Duomo. L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri e ha coinvolto calci, schiaffi e insulti di natura omofoba. La vittima non ha riportato ferite gravi. Le due giovani sono state identificate e denunciate dalle forze dell'ordine.