Due ragazzine di 17 anni si scagliano con calci schiaffi e insulti omofobi contro un loro coetaneo | denunciate
Due ragazze di 17 anni sono state denunciate dopo aver aggredito un coetaneo in via Vittorio Emanuele a Como, vicino al Duomo. L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri e ha coinvolto calci, schiaffi e insulti di natura omofoba. La vittima non ha riportato ferite gravi. Le due giovani sono state identificate e denunciate dalle forze dell'ordine.
L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio, verso le 14, in via Vittorio Emanuale, a Como, nei pressi del Duomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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