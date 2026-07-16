Si chiude l’era di Deschamps ct della Francia il sostituto è stato già scelto

Con il Mondiale 2026 si conclude l’incarico di Didier Deschamps come commissario tecnico della nazionale francese. La società ha già individuato il sua sostituto. Deschamps, alla guida della squadra da diversi anni, lascia dopo aver partecipato a vari tornei internazionali. Le dichiarazioni di alcuni giocatori indicano che l’ambiente è sotto pressione, ma si continua a lavorare con un nuovo allenatore già scelto.

Con il Mondiale 2026 si chiude l’esperienza da c.t. della Francia di Didier Deschamps. Il suo sostituto è già pronto “ I giocatori sono annientati ma bisogna essere logici. E’ colpa nostra. Siamo stati inferiori sul piano tecnico “, con queste dichiarazioni Didier Deschamps ha commentato la deludente sconfitta della sua Francia nella semifinale del Mondiale 2026 contro lo Spagna. – calciomercato.it (foto Ansa) Un 2-0 senza attenuanti quello incassato dai Blues cui ora non rimane che disputare la finale di consolazione per il terzo posto contro la perdente di Inghilterra-Argentina. Partita, quella in programma sabato 18 luglio, che decreterà la conclusione dell’esperienza da c. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Si chiude l’era di Deschamps c.t. della Francia, il sostituto è stato già scelto

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