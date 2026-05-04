MotoGP Vinales salta il GP di Francia | scelto il sostituto

Maverick Vinales non parteciperà al Gran Premio di Francia, in programma dall’8 al 10 maggio sul circuito di Le Mans, quinto appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026. La sua assenza è dovuta a condizioni fisiche che ancora non consentono il suo ritorno in pista. Al suo posto, sarà il sostituto designato a correre sulla moto che normalmente utilizza Vinales in questa fase del campionato.

Non ci sarà Maverick Viñales al via del Gran Premio di Francia, in programma dall’8 al 10 maggio sul circuito Bugatti di Le Mans, quinta tappa del Mondiale MotoGP 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Dopo aver già saltato il Gran Premio di Spagna a Jerez la settimana scorsa, Viñales ha consultato l’APC (Medical Commission) che gli ha raccomandato prudenza: “Sto lavorando duramente per recuperare e avevo Le Mans come obiettivo, ma non sono ancora sufficientemente forte per tornare in sella.🔗 Leggi su Sportface.it

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