Il sindaco di Portico e San Benedetto ha approvato le captazioni sul fiume Montone e ha affermato che ogni Comune dovrebbe averne una. Durante un evento pubblico, ha mostrato una grande foto della cascata della Brusìa, situata lungo il fiume Montone e Bocconi. La dichiarazione riguarda l’uso delle risorse idriche e la gestione delle captazioni nei territori comunali.

Il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti (nella foto), mostra una gigantesca foto della cascata della Brusìa, lungo il fiume Montone e Bocconi. Con un matita rossa ha tirato due righe. La prima segnala l’altezza (2 metri) della fiumana del maggio 2023, quella che ha allagato Forlì e la Romagna, la seconda, alta più del doppio, si riferisce al 1970. "Allora la fiumana lambì, ma non allagò Forlì, perché i fiumi erano puliti". Poi il sindaco si domanda: "Perché sprecare tant’acqua, quando potremmo trattenerla in inverno e riprenderla d’estate, quando la siccità ci mette in crisi?" Sindaco Monti, ci sono anche diverse realtà contrarie ai piccoli invasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sì alle captazioni sul Montone. Ogni Comune dovrebbe averne una"

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