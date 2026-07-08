Secondo una ricerca di Me First, il 91% delle mamme lavoratrici afferma di non avere tempo per svago o passioni personali. Francesca Ferragni ha commentato che dedicare tempo a sé non è una frivolezza, ma dovrebbe essere un diritto di ogni madre. La ricerca evidenzia come molte lavoratrici con figli trovino difficile conciliare lavoro e momenti di relax.

Il 91 per cento delle mamme lavoratrici, dice una ricerca di Me First, dichiara di non avere tempo per dedicarsi a un’attività di svago o a una passione personale. È una condizione di ulteriore difficoltà per le donne che, come riporta il dossier annuale di Save The Children, Mamme equilibriste, sono spesso costrette a lasciare il lavoro appena diventano madri, nella difficile conciliazione tra tempi di cura familiari, asili nido insufficienti e rigidità (quando non ostacoli) professionali.Dentro questo scenario, pur partendo da una posizione di evidente privilegio, Francesca Ferragni prova a riportare l’attenzione su un bisogno spesso considerato secondario: il benessere delle madri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Ferragni: «Avere tempo per sé non è una frivolezza, dovrebbe essere un diritto per ogni mamma»

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