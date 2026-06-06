L'uso di strumenti di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro è diventato comune e diffuso. Si suggerisce che ogni impresa dovrebbe adottare una policy specifica sull’uso di queste tecnologie.

L’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi non è più un fenomeno di nicchia. Secondo Bankitalia, il trentadue per cento delle imprese italiane con almeno venti addetti utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi esistenti e, raramente, per creare nuovi prodotti o servizi. Molte di queste aziende hanno iniziato a usare i large language models senza dotarsi di una specifica policy per regolare i limiti di impiego da parte del personale. Il punto di partenza di qualsiasi policy sull’IA è la distinzione tra strumenti aziendali e strumenti personali. Avvalersi del supporto di ChatGPT, Claude o Gemini con un profilo privato per svolgere attività lavorativa pone una serie di questioni giuridiche delicate e, pertanto, dovrebbe essere vietato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ogni impresa dovrebbe dotarsi di una policy sull’intelligenza artificiale

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