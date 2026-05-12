Non ho paura di niente – live 2026 | Fabrizio Moro in concerto a Cittanova

Da reggiotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Moro ha annunciato nuove date estive per il suo tour “Non ho paura di niente – live 2026”, dopo aver tenuto un concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 2 maggio. La tournée, che proseguirà nel 2026, segue l’anteprima che ha riscosso grande successo e comprende diverse tappe in diverse località italiane. Le date aggiuntive sono state comunicate di recente e confermate sui canali ufficiali dell’artista.

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Dopo il grande successo dell’anteprima al Palazzo dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive a “Non ho paura di niente – live 2026”, il tour di Fabrizio Moro. Il cantautore farà tappa anche in Calabria, il prossimo 10 agosto a Cittanova, in piazza Tommaso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Non ho paura di niente - Fabrizio Moro (Radio Italia Live 19/12/2025)

Video Non ho paura di niente - Fabrizio Moro (Radio Italia Live 19/12/2025)

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