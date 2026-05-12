Non ho paura di niente – live 2026 | Fabrizio Moro in concerto a Cittanova

Fabrizio Moro ha annunciato nuove date estive per il suo tour “Non ho paura di niente – live 2026”, dopo aver tenuto un concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 2 maggio. La tournée, che proseguirà nel 2026, segue l’anteprima che ha riscosso grande successo e comprende diverse tappe in diverse località italiane. Le date aggiuntive sono state comunicate di recente e confermate sui canali ufficiali dell’artista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo il grande successo dell’anteprima al Palazzo dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive a “Non ho paura di niente – live 2026”, il tour di Fabrizio Moro. Il cantautore farà tappa anche in Calabria, il prossimo 10 agosto a Cittanova, in piazza Tommaso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Non ho paura di niente - Fabrizio Moro (Radio Italia Live 19/12/2025) Notizie correlate Concerto gratuito del “Non ho paura di niente live 2026" di Fabrizio Moro: bus navetta gratuiti per raggiungere il centro di ChietiTutto pronto, a Chieti, per celebrare la festa patronale dedicata a San Giustino, che ricorre lunedì 11 maggio. Argomenti più discussi: Fabrizio Moro sul palco anche in estate: tutte le nuove date del tour; Concerto gratuito del Non ho paura di niente live 2026 di Fabrizio Moro: bus navetta gratuiti per raggiungere il centro di Chieti; Fabrizio Moro, la giovane Giorgina interpreta Sei tu nella lingua dei segni; Fabrizio Moro in Sardegna: doppia data a Codrongianos e Sestu per il tour 2026. Fabrizio Moro emoziona Roma con Non ho paura di niente Live 2026 e racconta sui social il suo periodo difficile #FabrizioMoro #Roma #NonHoPauraDiNiente #Tour x.com fanculo il sesso, chi è il miglior cantautore italiano (immagine correlata) reddit Fabrizio Moro, nuove date estive per il tour Non Ho Paura Di Niente Live 2026Fabrizio Moro aggiunge nuove date estive al tour Non Ho Paura Di Niente Live 2026, presentando in scaletta i brani storici e il nuovo album, disponibile in ... megamodo.com