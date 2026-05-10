Concerto gratuito del Non ho paura di niente live 2026 di Fabrizio Moro | bus navetta gratuiti per raggiungere il centro di Chieti

A Chieti, in occasione della festa patronale di San Giustino prevista per lunedì 11 maggio, si terrà il concerto gratuito del “Non ho paura di niente live 2026” di Fabrizio Moro. Per facilitare l'accesso all'evento, saranno messi a disposizione bus navetta gratuiti che collegheranno i principali punti della città al centro. La manifestazione musicale si svolgerà in strada, coinvolgendo il pubblico presente per tutta la serata.

Tutto pronto, a Chieti, per celebrare la festa patronale dedicata a San Giustino, che ricorre lunedì 11 maggio. Evento clou della giornata sarà il concerto gratuito di Fabrizio Moro in piazza San Giustino, a partire dalle ore 21. Per consentire di raggiungere il centro cittadino comodamente, la.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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