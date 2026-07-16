L'attrice ha dichiarato di aver vissuto un'esperienza di morte durante un ictus, affermando di essersi reincarnata nel proprio corpo dopo quell'evento. Ha descritto la morte come un momento che le ha aperto gli occhi, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla sua esperienza. La sua testimonianza è stata resa pubblica in un'intervista, senza ulteriori riferimenti a circostanze o implicazioni legali legate alla vicenda.

Roma, 16 luglio 2026 – La morte, il presente e una seconda possibilità: “Morire è un’esperienza che apre gli occhi”, ha raccontat o Sharon Stone nell'intervista rilasciata a Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera, in occasione del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, summit internazionale che ha riunito a Roma premi Nobel, ex capi di Stato, leader religiosi ed esperti scientifici per discutere delle sfide poste dall' intelligenza artificiale e dal rischio nucleare. L'incontro si conclude con la firma della Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. L'attrice ha spiegato di aver scelto di partecipare non soltanto come protagonista del cinema internazionale, ma come "cittadina del mondo e madre di tre giovani uomini intelligenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La confessione di Sharon Stone:“Morire è un’esperienza che apre gli occhi, mi sono reincarnata nel mio corpo dopo l'ictus"

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