Durante l’Assemblea Nobel a Roma, l’attrice ha affermato che, dopo aver ascoltato i colleghi, è fondamentale unirsi nel rispetto dello stato di diritto e nel perseguimento del bene comune. Ha sottolineato che la dignità umana non può essere ridotta a un algoritmo, evidenziando l’importanza di valori umani fondamentali. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di mantenere il rispetto per i principi civili nel percorso di progresso.

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Dopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali, dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto, la dignità umana non è un algoritmo". Lo ha detto l'attrice Sharon Stone, ospite d'eccezione della Assemblea dei Premi Nobel che si riunisce oggi, dopo tre giorni di lavoro iniziati al Borgo Laudato sì di Castel Gandolfo, in Campidoglio per confrontarsi sulle sfide poste dall'Intelligenza artificiale e sulla questione della sicurezza e del nucleare, alla luce dell'enciclica di Leone XIV 'Magnifica Humanitas'. In Campidoglio le varie personalità intervenute... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Iltempo.it - Sharon Stone ad Assemblea Nobel a Roma: Dignità umana non è algoritmo, perseguire bene comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sharon Stone ad Assemblea Nobel a Roma: Dignità umana non è algoritmo, perseguire bene comune

Notizie e thread social correlati

Sharon Stone a Roma: “Imparare a usare l’IA, la dignità umana non è un algoritmo”Sharon Stone è a Roma per una cerimonia al Campidoglio dedicata alla pace e al disarmo nell’era dell’Intelligenza artificiale e delle armi nucleari,...

Roma, Sharon Stone in Campidoglio nel vertice sull'AI: «La dignità umana non è un algoritmo»Sharon Stone è arrivata oggi al Campidoglio per partecipare al vertice internazionale sull'intelligenza artificiale e i diritti umani.

Temi più discussi: Sharon Stone a Roma all'assemblea dei Nobel: 'La dignità umana non è un algoritmo'; Sharon Stone è a Roma per parlare di intelligenza artificiale, pace e cooperazione; Il film con Schwarzenegger potrebbe portare a norme più severe a Budapest; COMUNE DI ROMA * : IL SINDACO GUALTIERI ALLA RIUNIONE MONDIALE SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GUERRA NUCLEARE, CON SHARON STONE.

L'attrice Sharon Stone è ospite d'eccezione della Assemblea dei Premi Nobel che si è riunita oggi, 16 luglio, in Campidoglio per confrontarsi sulle sfide poste dall'Intelligenza artificiale e sulla questione della sicurezza e del nucleare, alla luce dell'enciclica di L x.com

Sharon Stone all'assemblea dei Nobel, 'la dignità umana non è un algoritmo'Dopo aver ascolato ascoltato i miei colleghi sono arriavata ad alcuni punti essenziali, dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto, la dignità umana non è un algoritmo. (A ... ansa.it

Sharon Stone ad Assemblea Nobel a Roma: Dignità umana non è algoritmo, perseguire bene comuneDopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali, dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto, la dignità umana non è un algoritmo. Lo ha detto ... ilgiornale.it