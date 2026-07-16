Sharon Stone è a Roma per una cerimonia al Campidoglio dedicata alla pace e al disarmo nell’era dell’Intelligenza artificiale e delle armi nucleari, organizzata dal Global Nobel Laureates Assembly. Durante l’evento, l’attrice ha affermato che imparare a usare l’IA è importante, ma ha sottolineato che la dignità umana non può essere ridotta a un algoritmo.

Sharon Stone è oggi a Roma, dove in Campidoglio ha preso parte a una cerimonia sulla pace e il disarmo nell’era dell’Intelligenza artificiale e del nucleare promossa dal Global Nobel Laureates Assembly. “Penso sia importante comprendere che la dignità umana non è un algoritmo. Dobbiamo comportarci di conseguenza. Le stesse cose che diciamo ai nostri figli quando vanno all’asilo si applicano a noi quando diventiamo dei “bambini grandi””, ha detto l’attrice statunitense a margine della cerimonia. Alla domanda sulla guerra contro l’Iran, Stone obietta: “Nessuno ha bisogno della mia opinione per sapere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato”. La... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sharon Stone a Roma: “Imparare a usare l’IA, la dignità umana non è un algoritmo”

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