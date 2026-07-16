Sharon Stone è arrivata oggi al Campidoglio per partecipare al vertice internazionale sull'intelligenza artificiale e i diritti umani. Durante l'incontro, ha affermato che la dignità umana non può essere ridotta a un algoritmo. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei media e dei partecipanti alla conferenza, che discutono di questioni etiche e di regolamentazione legate all'uso dell'AI. La diva di Hollywood ha pronunciato queste parole nel corso del suo intervento.

Tutti i riflettori sono sulla diva di Hollywood nel giorno del vertice internazionale di Roma sull'Intelligenza artificiale e i diritti umani. Sharon Stone è oggi, giovedì 16 luglio, in Campidoglio come ospite d'eccezione dell'Assemblea dei Premi Nobel, il summit che riunisce scienziati, premi Nobel, ex capi di governo e leader religiosi per affrontare alcune delle principali sfide del nostro tempo: dall'intelligenza artificiale alla sicurezza globale, fino al rischio nucleare. L'attrice, ambasciatrice dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, ha preso la parola sottolineando la necessità di mettere la persona al centro dello sviluppo tecnologico. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, Sharon Stone in Campidoglio nel vertice sull'AI: «La dignità umana non è un algoritmo»

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