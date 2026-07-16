sharon stone a roma la star americana con i nobel incanta il campidoglio

Sharon Stone è arrivata a Roma e ha partecipato alla terza giornata della conferenza sui premi Nobel dedicata all’intelligenza artificiale e alla guerra nucleare. Durante l’evento, l’attrice americana ha preso la parola, concentrandosi sui pericoli legati all’uso dell’IA nei conflitti mondiali. La sua presenza ha attirato l’attenzione nel Campidoglio, dove si svolgeva la riunione.

Sharon Stone incanta il Campidoglio a Roma. Ospite della terza e ultima giornata della “Global Nobel laureates assembly on artificial intelligence and nuclear war” l’attrice americana è intervenuta parlando dei rischi dell’IA sugli scenari di guerra globali. Ad officiare la giornata il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: ”Per Roma – ha detto a il primo cittadino della Capitale a margine dell’evento nella sala Giulio Cesare – è un grandissimo onore ospitare qui, in Campidoglio, la firma di questa dichiarazione importantissima, firmata da tantissimi premi Nobel, grandi personalità del mondo, sull’esigenza di unire gli sforzi per la pace, per... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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