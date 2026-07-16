premi nobel ed ex capi di stato a roma firmano la dichiarazione per la pace insieme a sharon stone

È stata ufficialmente firmata questa mattina nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio la storica "Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante", atto conclusivo della "Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War". Dopo la tradizionale foto di gruppo nella Sala delle Bandiere con premi Nobel, ex capi di Stato, leader religiosi ed esperti globali è iniziata la seduta in aula con i messaggi per promuovere un quadro condiviso di innovazione etica e disarmo. Ai lavori hanno preso parte attiva anche il cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, il cardinale Silvano Maria Tomasi e, in prima fila, l'attrice e attivista statunitense Sharon Stone. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Roma, premi Nobel ed ex Capi di Stato firmano la dichiarazione per la pace insieme a Sharon Stone

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