Sgomberata l' ex Ansor di Canegrate | via l' insediamento abusivo di via Tasso
Nella mattina di oggi, i carabinieri hanno evacuato l’insediamento abusivo nell’area dell’ex Ansor di Canegrate, in via Tasso. L’intervento ha portato alla rimozione di tende e materiali abbandonati dai presenti. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni. L’area è stata posta sotto sequestro e messa in sicurezza. La polizia sta procedendo con le verifiche sui soggetti coinvolti e sulle eventuali responsabilità legali.
Canegrate (Milano), 16 luglio 2026 – Nuovo sgombero nell'area dell'ex Ansor di via Tasso. Nella mattinata di oggi i carabinieri della Compagnia di Legnano, con il supporto dei vigili del fuoco e della Polizia locale di Canegrate, hanno liberato l'insediamento abusivo presente all'interno dell'area privata, smantellando anche alcuni alloggi di fortuna realizzati dagli occupanti. L'operazione è stata eseguita su disposizione della Prefettura, dando seguito alla richiesta avanzata dal Comune di Canegrate lo scorso 26 maggio per affrontare una situazione che da tempo era al centro delle segnalazioni. La situazione nell’insediamento. Secondo quanto emerso, nell'area erano presenti abitualmente circa una decina di persone, che si spostavano frequentemente rendendo difficile monitorarne con continuità la presenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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