Sgomberata l' ex Ansor di Canegrate | via l' insediamento abusivo di via Tasso

Notizia in breve

Nella mattina di oggi, i carabinieri hanno evacuato l’insediamento abusivo nell’area dell’ex Ansor di Canegrate, in via Tasso. L’intervento ha portato alla rimozione di tende e materiali abbandonati dai presenti. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni. L’area è stata posta sotto sequestro e messa in sicurezza. La polizia sta procedendo con le verifiche sui soggetti coinvolti e sulle eventuali responsabilità legali.