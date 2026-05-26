Vincenzo De Luca ha rimosso un parcheggiatore abusivo prima dell’insediamento ufficiale, rafforzando la sua immagine di intervento rapido. La notizia si aggiunge alla sua vittoria al primo turno delle elezioni comunali, che ha consolidato il suo ruolo politico. La sua azione contro il parcheggiatore abusivo avviene in un contesto di controllo e sicurezza. De Luca è noto per la sua gestione diretta e decisa delle problematiche locali.

Noto come lo "sceriffo", Vincenzo De Luca incassa un'altra vittoria al primo turno delle Comunali e conferma subito la sua "fama". Prima ancora della proclamazione a sindaco di Salerno, l'ex presidente della regione Campania torna in strada per verificare i cantieri fermi in città. "È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia - tuona in un post su Facebook -. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vincenzo De Luca caccia il parcheggiatore abusivo ancor prima dell'insediamento

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Argomenti più discussi: De Luca a caccia del quinto mandato. Ma il suo modello mostra la corda; Salerno, l’indistruttibile De Luca vince per la quinta volta. E anche stavolta senza il simbolo del Pd; Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni: è il nuovo sindaco di Salerno; Elezioni a Salerno: Vincenzo De Luca vince ancora (anche contro il figlio).

Io non sempre sono d'accordo con Cacciari, ma è uno dei pochi intellettuali italiani contemporanei di cui ho sincera stima, tra quelli mainstream probabilmente l'unico. Inoltre gli sono debitore a vita per questo virgolettato, mia immagine di copertina su Facebo x.com