Terracina sgomberato un insediamento abusivo di 8mila metri quadrati

Ieri mattina a Terracina è stato sgomberato un insediamento abusivo di circa 8.000 metri quadrati. L’operazione, condotta da forze interforze e coordinata dalla Polizia di Stato, ha portato alla rimozione di strutture e persone presenti nell’area. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sulle eventuali denunce. L’intervento si è concluso senza incidenti e ha interessato un’area di dimensioni considerevoli.

Terracina, 10 luglio 2026 – È stato sgomberato ieri mattina, con una vasta operazione interforze coordinata dalla Polizia di Stato di Terracina, un importante i nsediamento abusivo sorto in località San Silviano, a Terracina, individuato da personale dell’Arma dei Carabinieri durante le attività di controllo del territorio e per i quali i militari dell’Arma hanno proposto l’indizione di un tavolo tecnico per l’organizzazione delle successive attività operative di sgombero. L’operazione, pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnato un articolato dispositivo interforze che ha consentito di riportare legalità in un’area occupata da decine di manufatti realizzati abusivamente. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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