Settore giovanile Presentato il progetto per una rete di società

È stato presentato il progetto Ss Arezzo Network, una rete di società nel settore giovanile. L'iniziativa è stata annunciata dal nuovo direttore generale del vivaio, Leonardo Franci. Il progetto mira a creare un affiliazione territoriale tra diverse società sportive, anche se non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi di realizzazione. La presentazione si è svolta di recente, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Si chiama Ss Arezzo Network ed è il progetto di affiliazione territoriale promosso dal settore giovanile amaranto e presentato dal neo direttore generale del vivaio Leonardo Franci (nella foto). L’obiettivo è quello di offrire alle società dilettantistiche che si affilieranno al club amaranto alcuni vantaggi concreti quali il metodo attraverso le linee guida dell’ Arezzo, la valorizzazione del società associata al brand del Cavallino, visibilità per calciatori più interessanti con un’attività costante di monitoraggio e scout, percorsi di formazione per lo staff e nuove sinergie territoriali. Il progetto prevede la possibilità di scegliere tra tre pacchetti (base, premium ed elite) il livello di affiliazione più adeguata per il club dilettantistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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