Visite nelle società e incontri nell’ambito del progetto voluto dal responsabile del settore giovanile Beppe Vecchio Spezia Academy sguardo al futuro

Notizia in breve

Le visite dei tecnici dell’Spezia Academy alle società dilettantistiche affiliate si sono concluse con la fine della stagione 2025-26. Il progetto, promosso dal responsabile del settore giovanile, Beppe Vecchio, ha previsto incontri e visite nelle società coinvolte. Queste attività sono state realizzate nell’ambito di un percorso volto a rafforzare le collaborazioni e a pianificare il futuro delle attività giovanili. La stagione si avvia alla conclusione con queste ultime visite ufficiali.