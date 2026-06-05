Visite nelle società e incontri nell’ambito del progetto voluto dal responsabile del settore giovanile Beppe Vecchio Spezia Academy sguardo al futuro

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le visite dei tecnici dell’Spezia Academy alle società dilettantistiche affiliate si sono concluse con la fine della stagione 2025-26. Il progetto, promosso dal responsabile del settore giovanile, Beppe Vecchio, ha previsto incontri e visite nelle società coinvolte. Queste attività sono state realizzate nell’ambito di un percorso volto a rafforzare le collaborazioni e a pianificare il futuro delle attività giovanili. La stagione si avvia alla conclusione con queste ultime visite ufficiali.

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Con l’ormai imminente chiusura della stagione 2025-26, si sono concluse le visite dei tecnici aquilotti alle società dilettantistiche affiliate allo Spezia Academy. L’ambizioso progetto di interazione con i club locali, voluto dal responsabile del settore giovanile aquilotto Giuseppe Vecchio (nella foto), punta a creare un forte senso identitario unitario nel segno dei simboli aquilotti. Tanta l’emozione fra i giovani dei 10 club affiliati (Amegliese, Ceparana, Brugnato-Borghetto, Follo, Serricciolo, Spezia Calcio Popolare, Pianazze, Tarros Sarzanese, Don Bosco, Santerenzina) nel corso delle visite dello Spezia Calcio. Un modo per trasmettere senso di appartenenza e diffondere la cultura dello Spezia alle nuove generazioni del territorio spezzino-lunigianese, dando loro anche input importanti dal punto di vista della crescita calcistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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