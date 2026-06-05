Visite nelle società e incontri nell’ambito del progetto voluto dal responsabile del settore giovanile Beppe Vecchio Spezia Academy sguardo al futuro
Le visite dei tecnici dell’Spezia Academy alle società dilettantistiche affiliate si sono concluse con la fine della stagione 2025-26. Il progetto, promosso dal responsabile del settore giovanile, Beppe Vecchio, ha previsto incontri e visite nelle società coinvolte. Queste attività sono state realizzate nell’ambito di un percorso volto a rafforzare le collaborazioni e a pianificare il futuro delle attività giovanili. La stagione si avvia alla conclusione con queste ultime visite ufficiali.
Con l’ormai imminente chiusura della stagione 2025-26, si sono concluse le visite dei tecnici aquilotti alle società dilettantistiche affiliate allo Spezia Academy. L’ambizioso progetto di interazione con i club locali, voluto dal responsabile del settore giovanile aquilotto Giuseppe Vecchio (nella foto), punta a creare un forte senso identitario unitario nel segno dei simboli aquilotti. Tanta l’emozione fra i giovani dei 10 club affiliati (Amegliese, Ceparana, Brugnato-Borghetto, Follo, Serricciolo, Spezia Calcio Popolare, Pianazze, Tarros Sarzanese, Don Bosco, Santerenzina) nel corso delle visite dello Spezia Calcio. Un modo per trasmettere senso di appartenenza e diffondere la cultura dello Spezia alle nuove generazioni del territorio spezzino-lunigianese, dando loro anche input importanti dal punto di vista della crescita calcistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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