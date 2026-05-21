Dopo l’addio del Camerano calcio ci sarà una sola società Camerano ora è soltanto Real Un settore giovanile allargato

Da sport.quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’addio del Camerano calcio, a Camerano rimane soltanto il club denominato Real Cameranese. La società ha annunciato che il settore giovanile sarà ampliato e continuerà a operare sotto questa denominazione. La decisione ha portato alla chiusura del vecchio club, lasciando spazio a una sola realtà calcistica nel territorio. La nuova configurazione prevede un settore giovanile più ampio, mantenendo attivo il legame con il passato e puntando a rafforzare l’attività sportiva locale.

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CAMERANO Il calcio adesso a Camerano è targato Real Cameranese. Che "c’era, c’è e continuerà a esserci. Ed è pronta a guardare avanti con ancora più responsabilità verso il calcio e verso tutta la comunità di Camerano. A partire dalla stagione 20262027, la società aprirà ufficialmente il settore giovanile, con l’obiettivo di raccogliere l’eredità lasciata dal Camerano Calcio e accogliere tutti quei ragazzi e quelle famiglie che vogliono continuare a vivere il calcio a Camerano e nel suo campo sportivo. Una scelta importante, maturata con convinzione e senso di responsabilità verso il territorio" si legge nel comunicato della società rossonera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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