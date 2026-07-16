A Sesto Fiorentino si è svolta la rappresentazione teatrale “Te-Altro”, che ha combinato danza e parola. L’evento si è tenuto il 15 luglio 2026. Lo spettacolo ha cercato di rappresentare, attraverso le arti performative, il tentativo di arrestare il passare del tempo e l’effetto che questo ha sulla percezione umana. La performance ha coinvolto attori e ballerini, senza ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento.

Sesto Fiorentino (Firenze), 15 luglio 2026 - Un tentativo di fermare il terrificante pensiero del tempo e fermarne, almeno sulla scena, l’inesorabile passaggio. Danza e parola si sovrappongono e si alimentano a vicenda nello spettacolo “Te-Altro” che la compagnia Company Blu presenta giovedì 16 luglio, alle ore 21,15, alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della Biblioteca 4), nell’ambito della rassegna “ Un palco in biblioteca ”. Scritto e interpretato dal coreografo e danzatore Alessandro Certini, lo spettacolo parte dall’affermazione del corpo che danza per trascendere l’instabilità dell’esserci ed uscire dalla caverna del “noi” rituale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesto, in scena ‘Te-Altro’ che intreccia danza e parola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

To save her life, she uses an injured stranger to break a poison—only to find hes the God of War!

Notizie e thread social correlati

Firenze, torna la rassegna Poesia nella città che intreccia parola e danzaUna rassegna a Firenze combina poesia, danza, musica e performance, con l’obiettivo di affrontare temi di dialogo e inclusione.

Sesto, in scena Moby Dick tra musica, danza e narrazioneA Sesto Fiorentino si svolge uno spettacolo che combina musica, danza e narrazione per rappresentare il romanzo “Moby Dick”.

Argomenti più discussi: Sesto San Giovanni: violenze sulla ex moglie, 34enne in carcere; Te-Altro alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino; The Good Place: due errori nascosti in soli 16 secondi di scena.

Sesto, in scena ‘Te-Altro’ che intreccia danza e parolaSesto Fiorentino (Firenze), 15 luglio 2026 - Un tentativo di fermare il terrificante pensiero del tempo e fermarne, almeno sulla scena, l’inesorabile passaggio. Danza e parola si sovrappongono e si ... lanazione.it