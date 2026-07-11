sesto in scena moby dick tra musica danza e narrazione

Notizia in breve

A Sesto Fiorentino si svolge uno spettacolo che combina musica, danza e narrazione per rappresentare il romanzo “Moby Dick”. L’evento, avvenuto il 11 luglio 2026, coinvolge diverse forme artistiche per reinterpretare il classico della letteratura mondiale. La rappresentazione si svolge in un luogo pubblico e coinvolge un cast di artisti che alternano performance di danza, musica dal vivo e letture tratte dal testo originale. L’obiettivo è offrire un’esperienza multidisciplinare del celebre romanzo.