Sesto in scena Moby Dick tra musica danza e narrazione

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Sesto Fiorentino si svolge uno spettacolo che combina musica, danza e narrazione per rappresentare il romanzo “Moby Dick”. L’evento, avvenuto il 11 luglio 2026, coinvolge diverse forme artistiche per reinterpretare il classico della letteratura mondiale. La rappresentazione si svolge in un luogo pubblico e coinvolge un cast di artisti che alternano performance di danza, musica dal vivo e letture tratte dal testo originale. L’obiettivo è offrire un’esperienza multidisciplinare del celebre romanzo.

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Sesto Fiorentino (Firenze), 11 luglio 2026 - Narrazione, musica, danza per raccontare un capolavoro della letteratura universale: “ Moby Dick - Di natura, balene, lotte e destini ” è lo spettacolo che la compagnia Catalyst presenta lunedì 13 luglio (ore 21,15) alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Lo spettacolo attraversa le tappe fondamentali del romanzo di Melville, esplorandone i temi centrali come l’ossessione, la natura, il destino, la lotta dell’uomo contro l’ignoto e la proiezione del male sul diverso da sé. Un racconto per immagini, suoni e corpi che attraversa l’oceano dell’immaginario umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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