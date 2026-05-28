Una rassegna a Firenze combina poesia, danza, musica e performance, con l’obiettivo di affrontare temi di dialogo e inclusione. L’evento prevede itinerari artistici che stimolano il confronto tra pubblico e territorio, promuovendo il superamento dei limiti attraverso l’arte. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo artisti e cittadini in un dialogo continuo. La rassegna si svolge fino a fine mese, con spettacoli e incontri rivolti a tutte le età.

Firenze, 28 maggio 2026 – Una rassegna che propone itinerari tra parola, danza, musica e performance per portare l’attenzione su temi del dialogo e dell’inclusione, su come superare i limiti, sul giocarsi tutto attraverso l’arte, in uno scambio costante con la cittadinanza e col territorio. Dall’8 giugno al 10 luglio torna a Firenze “Poesia nella città”, la manifestazione firmata Versiliadanza - realtà impegnata da oltre 30 anni nella ricerca, diffusione e produzione dell’arte coreutica, diretta Angela Torriani Evangelisti - con 6 appuntamenti tra teatri, musei, parchi e spazi performativi. È al grido di “Unbound - Senza limiti” che partirà questa 12ma edizione, con un cartellone di nuove produzioni, artisti pluripremiati e progetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna la rassegna Poesia nella città che intreccia parola e danza

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