Sono stati individuati 14 casi di scabbia in una residenza sanitaria assistenziale a Sesto Fiorentino, secondo quanto comunicato dalla Asl Toscana Centro. Dei 14 soggetti coinvolti, otto sono operatori e sei sono ospiti della struttura. Sono state avviate le procedure di contenimento per limitare la diffusione dell’infezione. La notifica riguarda esclusivamente questa struttura e i casi sono stati riscontrati tra personale e ospiti.

Quattordici casi di scabbia sono stati rilevati all'interno della Rsa Villa Solaria a Sesto Fiorentino. Lo rende noto la Asl Toscana Centro. I casi riguardano 8 operatori e 6 ospiti della struttura. La segnalazione risale a venerdì 10 luglio. L’Ufficio Igiene Pubblica ha effettuato un sopralluogo nello stesso giorno fornendo le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare, con il coinvolgimento dei medici curanti per gli ospiti e del medico competente per gli operatori. Sono stati effettuati i trattamenti terapeutici del caso e prese le misure preventive di isolamento. Per i familiari sarà possibile accedere alla struttura indossando i dispositivi di protezione. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia in una Rsa: partite le procedure di contenimento

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