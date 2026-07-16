Serravalle di Carda ritrova la sua bella piazzetta

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Serravalle di Carda ha riaperto la sua piazzetta, dopo un intervento di restauro durato diversi mesi. L’area, che rappresenta il centro della vita sociale del paese, è stata riqualificata con lavori di pavimentazione, sistemazione delle panchine e riordino degli arredi urbani. La riapertura è stata accompagnata da una cerimonia ufficiale con la partecipazione di autorità locali e cittadini. La piazzetta è ora nuovamente accessibile al pubblico.

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Dopo un percorso lungo e complesso, Serravalle di Carda ha finalmente ritrovato il luogo simbolo della vita sociale del paese, “la Piazzetta“. Nella mattinata di domenica scorsa è stata inaugurata la rinnovata piazza di Serravalle di Carda, intitolata “Piazzetta Ca’ Pazzaglia“, e che viene restituita alla comunità al termine dei lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico, secondo stralcio, che hanno interessato la parte bassa del paese. La cerimonia si è aperta con la benedizione impartita da don Ivan Bellomarì, seguita dagli interventi del sindaco Vittorio Nicolucci e del vicesindaco Francesco Cantarini, che hanno ripercorso le tappe dei lavori ed evidenziato l’impegno messo in campo dalle parti coinvolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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