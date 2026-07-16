Serravalle di Carda ritrova la sua bella piazzetta
Serravalle di Carda ha riaperto la sua piazzetta, dopo un intervento di restauro durato diversi mesi. L’area, che rappresenta il centro della vita sociale del paese, è stata riqualificata con lavori di pavimentazione, sistemazione delle panchine e riordino degli arredi urbani. La riapertura è stata accompagnata da una cerimonia ufficiale con la partecipazione di autorità locali e cittadini. La piazzetta è ora nuovamente accessibile al pubblico.
Dopo un percorso lungo e complesso, Serravalle di Carda ha finalmente ritrovato il luogo simbolo della vita sociale del paese, “la Piazzetta“. Nella mattinata di domenica scorsa è stata inaugurata la rinnovata piazza di Serravalle di Carda, intitolata “Piazzetta Ca’ Pazzaglia“, e che viene restituita alla comunità al termine dei lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico, secondo stralcio, che hanno interessato la parte bassa del paese. La cerimonia si è aperta con la benedizione impartita da don Ivan Bellomarì, seguita dagli interventi del sindaco Vittorio Nicolucci e del vicesindaco Francesco Cantarini, che hanno ripercorso le tappe dei lavori ed evidenziato l’impegno messo in campo dalle parti coinvolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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