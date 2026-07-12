I funerali di Peppino di Capri sulla sua isola l’applauso e le sue canzoni in piazzetta
I funerali di Peppino di Capri si sono svolti sull’isola di origine, con una cerimonia che ha coinvolto residenti e visitatori. La bara, coperta da una corona di rose gialle, è stata portata in piazzetta, dove si sono svolti momenti di commozione. Turisti di varie nazionalità si sono fermati per rendere omaggio, ascoltando alcune delle sue canzoni più note. Durante la cerimonia, sono stati rivolti applausi e ricordi per il cantante, noto come il re del twist.
L'applauso della piazzetta per Peppino Di Capri. Una corona di rose gialle sulla bara, i turisti di tutto il mondo che si fermano per il re del twist. L'arrivo del feretro del leggendario cantautore alla camera ardente allestita nel comune. Al seguito del corteo funebre dalla sua villa, lungo via Castiglione fino in piazzetta ci sono i tre figli Igor, Edoardo e Dario, e la sorella Carola. Picchetto d'onore, il saluto degli amici di sempre e del sindaco Paolo Falco. Nell'isola da ieri in filodiffusione i successi dell'artista. Funerali alle 17 nell'ex cattedrale Santo Stefano. Attesi colleghi, amici e tanti turisti. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it
Peppino di Capri morto: funerali, orari e la sua frase daddio che commuove tutti.
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