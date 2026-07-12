I funerali di Peppino di Capri sulla sua isola l’applauso e le sue canzoni in piazzetta

Notizia in breve

I funerali di Peppino di Capri si sono svolti sull’isola di origine, con una cerimonia che ha coinvolto residenti e visitatori. La bara, coperta da una corona di rose gialle, è stata portata in piazzetta, dove si sono svolti momenti di commozione. Turisti di varie nazionalità si sono fermati per rendere omaggio, ascoltando alcune delle sue canzoni più note. Durante la cerimonia, sono stati rivolti applausi e ricordi per il cantante, noto come il re del twist.