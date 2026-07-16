Il Tau Altopascio ha annunciato ufficialmente sei riconferme per la prossima stagione, incluso il tecnico Maraia e il suo staff. Restano nel team anche sei giocatori: Matteo Meucci, Mattia Lombardo, Giorgio Bachini, Pietro Carcani, Roberto Iezzi e Raffaele Cartano. La società ha confermato quindi il mantenimento di elementi chiave del gruppo, rafforzando la continuità all’interno della rosa. Le conferme sono state comunicate pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui contratti.

Il Tau Altopascio riparte dal suo "zoccolo duro": ufficializzate dalla società, come da noi preannunciato nei giorni scorsi, ben sei riconferme. Dopo quella del trainer Maraia e del suo staff, saranno ancora amaranto infatti: capitan Matteo Meucci, Mattia Lombardo, Giorgio Bachini, Pietro Carcani, Roberto Iezzi e Raffaele Cartano. "La base solida – scrive il Tau sui propri canali social – per un’altra stagione ambiziosa con i colori amaranto!”. La stagione 2026-’27 è ormai vicina al via ed il Tau Altopascio sta lavorando per formare una "rosa" all’altezza per il prossimo campionato di serie "D". Intanto gli amaranto hanno già stati ufficializzato, come riportato nei giorni scorsi, tre innesti in attacco: si tratta di Riad, Busato e Spatari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Il mercato. Tau: sei riconferme ufficializzate

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