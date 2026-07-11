Il Tau Altopascio ha annunciato i primi tre acquisti ufficiali, tutti attaccanti, dopo aver effettuato diverse cessioni. Sono stati ufficializzati i trasferimenti di Busato, Spatari e Riad. Alessio Spatari, 22 anni, è tra i nuovi acquisti e proviene da un’altra squadra. I dettagli sui trasferimenti di Busato e Riad non sono stati specificati. La società ha comunicato i nomi dei giocatori senza ulteriori informazioni sui contratti o le cifre degli accordi.

Dopo le numerose cessioni, anche i primi tre acquisti ufficiali per il Tau Altopascio. Tutti attaccanti. Dopo Alessio Spatari, 22 anni proveniente dalle giovanili dell’Empoli, ma con esperienza in quarta serie (ad esempio nella Cairese), confermati anche gli innesti di Ahmad Riad, 20 anni, ex Lucchese e di Giovanni Busato, vicentino di origine, 22 anni, ex Imperia, sempre in "D". Adesso il direttore sportivo Giovanni Maneschi dovrà rinforzare gli altri due reparti, centrocampo e difesa, oltre a trovare un portiere giovane ma affidabile, dopo la partenza per la "C" di Cabella che si è accasato al Renate. Il bomber Tommaso Carcani ha firmato per il Carpi, sempre in terza serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Il mercato: ufficializzati i primi acquisti. Tau: ecco Busato, Spatari e Riad

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato ESTIVO Serie A 2026: Rumors e Acquisti parte 4

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bomber “Mido“ Riad va al Tau. Prosegue la trattativa per Dionisi

Serie "D» - Il mercato. Tau cerca un paio di attaccanti. Maneschi al lavoro per trovarliIl Tau Altopascio cerca due attaccanti per il mercato estivo, dopo la partenza del centravanti titolare e capocannoniere della scorsa stagione, che...

Temi più discussi: Un big del centrocampo è sul mercato: Mario Di Ventura saluta Genzano; Serie D / SSC Ancona: mercato a tutto sprint, ufficializzato Menghi; Taranto, tra mercato e speranza serie D; Foggia, le strategie sul mercato sono pazzesche: Auteri spera di avere Talia, Viscardi e non solo. Ecco tutti i nomi.

#SerieA, #Allegri al #Napoli mette fine al valzer delle panchine: ora il mercato Contratto fino al 2029: succede a #Conte, come alla #Juventus nel 2014. Il #Milan intanto prova a strappargli #Gila: accordo vicino con la Lazio @sergiocarloni_ x.com

Serie D - Il mercato: ufficializzati i primi acquisti. Tau: ecco Busato, Spatari e RiadDopo le numerose cessioni, anche i primi tre acquisti ufficiali per il Tau Altopascio. Tutti attaccanti. Dopo Alessio Spatari, ... msn.com

Serie C o serie D, cosa succede al Milan Futuro: chi parte e chi restaIl futuro del Milan Futuro è a un bivio dovuto al regolamento. Le ultime decisioni del Consiglio Federale della FIGC hanno rimescolato le carte, rendendo la strada verso il ritorno in Serie C in ... calciomercato.com