Negli ultimi anni, la Juventus ha investito molto nel mercato, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Sono stati segnalati diversi acquisti che non hanno portato i frutti attesi, tra cui alcuni giocatori provenienti da club stranieri. Le operazioni più discusse includono nomi come quelli di David e Openda, ma anche altri profili che non hanno rispettato le aspettative. La situazione ha generato numerosi commenti e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando una fase di difficoltà nelle scelte di mercato.

2026-05-20 08:07:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Tanta spesa, quasi nessuna resa. Oltre mezzo miliardo di euro investito nelle ultime cinque stagioni e un saldo negativo di oltre 256 milioni delle sessioni di mercato senza riuscire a uscire dalla mediocrità e dal basso profilo. Un terzo posto come migliore risultato, nel 2023-24, due quarti posti (2021-22 e 2024-25) e un settimo causa penalizzazione nel 2022-23. Ora la storia potrebbe anche finire peggio perché, a meno di miracoli nell’ultima giornata di campionato, la Juve non riuscirà a centrare l’obiettivo minimo e vitale per il bilancio della qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Juve, un mercato da incubo: David e Openda e non solo… tutti i flop degli ultimi anni

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