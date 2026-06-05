La Roma attiva il piano salva-big | pronti trenta milioni dagli esuberi per blindare i gioielli di Gasperini

La Roma ha avviato un piano chiamato “salva-big” per recuperare trenta milioni di euro dagli esuberi del club. Questa operazione mira a rafforzare la rosa senza ricorrere a nuovi investimenti esterni. La strategia si inserisce in una più ampia pianificazione finanziaria, con l’obiettivo di proteggere i giocatori considerati più importanti dall’allenatore. La manovra coinvolge trasferimenti di calciatori in esubero e altre soluzioni interne per ottimizzare le risorse economiche.

Le grandi manovre in casa Roma non si concentrano soltanto sulla caccia ai nuovi innesti da regalare a Gian Piero Gasperini, ma passano inevitabilmente attraverso un’articolata e strategica ingegneria finanziaria. L’obiettivo primario fissato dai Friedkin e dal tecnico di Grugliasco è chiarissimo: sistemare i conti societari e recuperare le risorse necessarie per finanziare il mercato in entrata senza dover sacrificare i pezzi più pregiati dello scacchiere titolare. Come approfondito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, grazie a un fitto incastro di riscatti, cessioni minori e accordi commerciali già solidamente impostati, il club giallorosso conta di incassare una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro nel giro delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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